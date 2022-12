Dramaturg ja lavastaja Urmas Lennuk on rääkinud, et «Nipernaaditalve» idee autor on tegelikult Hannes Kaljujärv, kes umbes kolm aastat tagasi tõstatas mõtte: milline oleks Toomas Nipernaadi vana mehena? Lennuk haaras mõttest, kirjutas tuntud romaanist näidendi ja kutsus lavastusse nimitegelast mängima Kaljujärve enda, kes on mänginud seda osa peaaegu kaks kümnendit tagasi Emajõe Suveteatris.