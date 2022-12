«Menüü» viib vaataja toidumaailma, aga mitte mingisse burksiputkasse, vaid tipptasemel restorani, mis asub privaatsel saarel ja kus mitmekäiguline õhtusöök maksab 1250 dollarit inimese kohta. Vägesid juhatab seal gurmee-Mekas omanik ja peakokk Julian Slowik Ralph Fiennesi vaimustavas osatäitmises, ent kui arvate, et tegemist on järjekordse klišeeliku «kuidas lihtne toiduarmastaja kokandusmaailma tippu jõudis» looga, olete tõest päris kaugel. «Menüü» on siiski pigimust ja üsna halastamatu satiir, kus kuulsatele ning rikastele, kelle seas näiteks miljardär, pankur, toidukriitik ja näitleja, hakatakse serveerima midagi, mida nad tellinud pole, kuid mida kööki tagasi saata ei saa.