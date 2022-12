EKSKLUSIIVNE ESMAESITLUS ⟩ Bert On Beats võtab analoogtehnikast viimast

Bert Prikenfeldi alias Bert On Beats «SEVEN» on uus album seeriast, millele on eelnenud «TEN» (2019), «NINE» ( 2020) ja «EIGHT» (2021, millest «NINE» ja «EIGHT» olid nomineeritud Eesti Muusikaauhindadel aasta elektroonikaalbumi tiitlile. 2020. aastal tunnistati tema album «TEN» samas kategoorias aasta parimaks albumiks. Bert Prikenfeld on Eesti Muuusikaettevõtluse Auhindadel tunnistatud parimaks muusikaprodutsendiks neljal aastal järjest.

Lisaks mõjutustele nüüdisaja Aafrika ja Brasiilia elektroonilisest tänavamuusikast ning rütmidest, on uus materjal ja live setup suuresti inspireeritud technost, electrost ja postapokalüptikast ning analoogmasinatest endist. Tehnika, mis iseloomustab tema jaoks ehedaimat interaktsiooni inimese ja masina vahel, defineerides techno olemust.

«Minu uus album «SEVEN» on suuresti inspireeritud dub muusika elementidest, mida olen kokku sulatanud tumedama elektroonika, murtud biitide ja technoga. Jalutades kusagil kivilinna džunglis, hakkas just selline soundtrack peas keerlema, kus liidrirolli võtavad kaikuvad vedrukajad, modulaarsüntesaatorite sügavad paksud bassid ja kajamasinate sudused huiked. Et soodustada mänguruumi viimastele mainitutele, siis on tõenäoliselt selle albumi biidid ka kindlasti kirjumad kui paaril viimasel albumil,» sõnas Bert Prikenfeld.

««SEVENi» loomise lõpufaasi salvestustel kaasasin suuresti ka oma täiesti uut live setupi - kasutades trummimasinat ja modulaarsüntesaatorit. Olen viimast nüüdseks tundma õppinud, ehitanud ja lahti võtnud viimased kolm aastat. Üritasin just live-sessioonideks valmistuda nii, et ma laval ei kasuta esimest korda arvutit, kui, siis ainult salvestamiseks ja hilisemaks arranžeerimiseks, kuid see etapp ei toimu enam laval,» lisas DJ.