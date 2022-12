Mis saab siis, kui raugast Romeo noort Juliat ihaldab

Vastandustest pulbitsevasse materjali lisati uus binaarne opositsioon – Romeost (Aivar Tommingas) on saanud raugaealine, kui Julia (Ilo-Ann Saarepera) on äsja jõudnud täiskasvanuikka. Tutvustuses on püstitatud küsimus: kes peaks selles loos võitma, armastus või miski muu? Tegijad konstateerivad usutlustes, et publik asetatakse tingimatu armastuse sõlmpunkti keskele, ja vibutavad sõrme ühiskonna, seega ka vaataja kitsarinnalisuse suunas.

Vastanduste kiuste on vana-muislased ja tutipeolised tulnud kokku, et jõuda teineteisele lähemale, ent nad vajavad kolmandat: sisse on toodud jutustaja (Jarek Kasar) muusikaline kommentaarium. Kasari rolli peeti esietendusejärgsetes privaat­aruteludes samal ajal lavastuse parimaks ja halvimaks osaks. Ühest küljest on tema metakeelsed laulujupid oma uudsuses kõige intrigeerivamad, teisalt tekitavad võõritust, mis kaugendab meid originaalnäidendi tegevustikust. See distants vähendab kaasaelamisvõimet, mida armulugu eeldaks.