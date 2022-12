Doris Kareva koondas raamatusse valiku tänapäeva eesti armastusluulest

Ilmunud on Doris Kareva koostatud luulekogumik «Armastuse planeet. 21. sajandi eesti luulet». Teosest leiab üle 450 armastusluuletuse. Kõik need on kirjutatud viimase 22 aasta jooksul eesti keeles. Enam kui 100 kodumaise autori loomingu seas on esindatud nii Jaan Kaplinski kui ka Sveta Grigorjeva, nii Leelo Tungla kui ka nublu värsid.