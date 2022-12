Täna esitletakse A. H. Tammsaare romaani «Kõrboja peremees» kommenteeritud taastrükki

««Kõrboja peremees» ilmus 1922. aastal ning seda on eesti kirjandusajaloos nimetatud esimeseks tõelise romaanikangelasega romaaniks,» sõnas teost kommenteerinud kirjandusteadlane Maarja Vaino. «Romaan on vaatamata oma suhteliselt väikesele mahule väga mitmekihiline ja seda kommenteerida oli tõeline lust ja väga põnev ka mu enda jaoks! Kommentaarides on välja toodud nii Tammsaare isiklikku elu puudutavad sündmused, romaani protomaastiku ja prototüüpidega seonduv. Aga ka «Kõrboja peremehe» tugev ühiskondlik, religioosne ja folkloorne taust.»

Väljaande aluseks on võetud esmatrüki tekst, ära on märgitud ka Tammsaare poolt kolmanda trüki jaoks tehtud väiksemad redigeerimismärkused. Raamatu on kujundanud Merle Moorlat ning välja andnud Tallinna Kirjanduskeskus. Väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.