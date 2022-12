INTERVJUU ⟩ Raul Vaigla: ma ei ole selline ühe bändi mees

Mul oligi teatav juubelilik stampküsimus ka, et kuivõrd muusikategemise protsess teie jaoks on ajas muutunud, aga jõudsite pisut küsimusest ette.

Ultima Thules näiteks oli muusikategemine viimastel kümnenditel rohkem nii, et saime laval kokku ja musitseerisime. See oli hämmastavalt lahe. Me ei kohtunud eriti prooviruumides, kohtusime laval, hakkasime mängima ja kuskilt maalt tuli selline värskus sinna sisse jälle.