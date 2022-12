Esmakordselt jõudis Eesti dokumentaalfilm Sundance’i filmifestivalile

Režissöör Anna Hintsi sõnul on suur au esmaesitleda oma filmi Sundance'i kaliibriga filmifestivalil: ««Savvusanna sõsarad»on minu esimene täispikk film, mis on sündinud mu Lõuna-Eesti juurte pealt ja isiklikest kogemustest suitsusaunas ning mille tegemist alustasin juba seitse aastat tagasi. Suitsusaunad on olnud sajandeid kohaks, kus naised on sünnitanud, ravitsenud ja saanud olla nii kehaliselt kui hingeliselt alasti. Sellest inspireerituna räägib minu film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ja kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Kui meil on ümber sõsarkonna tugi, siis on ükskõik kui karm või piinlik läbielamine ületatav,» lisab Hints.

Produtsent Marianne Ostrat filmitootmisfirmast Alexandra Film oli algusest peale veendunud «Savvusanna sõsarate» potentsiaalis: «Teemad, mis on seotud naiseks olemisega ja läbielamised, millest meie tegelased suitsusaunas pihivad, on universaalsed – iga naine meie planeedil suhestub neist mõnega. Teisalt on suitsusaun maailmas haruldane nähtus, ehkki tuleb tõdeda, et sarnaseid „turvalisi ruume“ võib leida ka teistes põlisrahvaste kultuurides. Filmi vahendusel kutsume kinokülastajaid kogema Lõuna-Eesti suitsusauna, mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. «Savvusanna sõsarad» on väga visuaalne ja kinematograafiliselt endasse haarav kinoelamus, mistõttu oleme eriti õnnelikud, et Sundance’i festival toimub peale kolme aastat taas füüsiliselt ning publik ja press näevad filmi suurel ekraanil. On tohutu kordaminek esilinastada film Sundance'i festivalil - see oli meie suur unistus ja eesmärk kogu filmi tootmise perioodil». Ostrat lisas, et «Savvusanna sõsarate» tootmine poleks olnud võimalik ilma Prantsusmaa ja Islandi kaasprodutsentide ning kaasrahastuseta.