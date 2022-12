Dante «Jumalik komöödia» sai tervikuna eestindatud

Dante Alighieri «Jumaliku komöödia» teekond eesti keeles ja kultuuris algas 1910. aastal, kui Noor-Eesti ajakirjas ilmus Villem Grünthal-Ridala tõlgitud avalaul, ja on kogunud hoogu hilisemates üksikute laulude tõlgetes (Johannes Semper, Uku Masing, Ivar Grünthal, Aleksander Kurtna ja Harald Rajamets), et kulmineeruda Harald Rajametsa «Põrgu» ja «Purgatooriumi» tõlgetega 2011. ja 2016. aastal. Nüüd, 701 aastat pärast poeedi surma, on see tee «Paradiisi» tõlke ilmumisega oma esimest täisringi lõpetamas. Harald Rajametsa alustatud tõlke viisid lõpule Ilmar Vene ja Ülar Ploom. Tõlget vääristavad põhjalikud kommentaarid ja Ülar Ploomi järelsõna.