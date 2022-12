Klubile HALL alguse pannud peosari ISOLA tähistab 6. sünnipäeva

Õhtu teise live’i kui ka visuaalide eest vastutab Soome-Eesti duo VMH+Miisutron, kes on ühelt poolt tegevad nii teatris kui ka filmikunstis, kuid eksperimenteerivad muusikas tumeda techno erinevate külgedega. ISOLAks on nad ette valmistanud tehisintellekti ja looduse kokkupuuteid vaatleva heli- ja pildimaailma. Teine, Mesila korrus on kohalike DJde ja residentide Micaela, Mava ja Nebukati päralt.