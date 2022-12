KINDEL LAKS ⟩ Armastus esimesest rifist

Tänavu ilmus grupi esimene kauamängiv «Asunder/Erode», mille avalugu «Halfhead» oli minu jaoks armumine esimesest rifist. Tegu on ühtlaselt tugeva albumiga, millel on Ferum liikunud julgelt veel madalamate tempode ja eepilisemate riffide suunas. Solist Samantha Alessi hääle tämber, intonatsioon ja fraseerimisoskus lummavad, tema oskus istutada korinaid ülima täpsuse, intensiivsuse ja maitsekusega täpselt rütmi on ülimalt muljelt avaldav. Võimalus kuulda seda kõike kontserdilaval, mida olen pikalt oodanud, avaneb täna õhtul Tallinna rokiklubis Tapper.

Minapildi kokkukukkumise massiivne müha

Mida me teame üldse leedu estraadist? Mina, harimata hingeke, pean siinkohal häbiga tunnistama, et ei tea peaaegu midagi. Aga viimastel aastatel on minu kodusesse fonoteeki ja playlist’i leidnud tee koguni neli sealset traadigruppi: death metal’it viljelev Crypts of Despair (kus teeb juba paar aastat kaasa ka eestlasest trummar Henri Mäll), grindcore-kollektiivid Faršas ja Will Cope, ning Erdve, kelle puhul on nende plaadifirma kodulehel žanrimääratluseks välja pakutud experimental hardcore sludge.