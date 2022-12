AK ⟩ Headuse ministeerium tõttab appi

Sanne Rooseboom Foto: Erakogu

Autor vaatab talle omases kerges võtmes ka raskete teemade taha: kuidas kasvab kiusaja? Kuidas õpetada empaatiat ja solidaarsust? Kuidas saab vanem oma last aidata? Kas ta üldse teab, et laps on mures? See kõlab kokku tänavu ilmunud Anna Gavalda noorteraamatuga «35 kilo lootust» (tõlkinud Indrek Koff), mis kutsub samuti last kuulama ja julgustama.

Erinev on aga viis, kuidas Rooseboom kirjutab. «Lahenduste ministeerium» on läbinisti soe ja kaasahaarav, siin pole rusuvat tumedust ega autori agendat. Raamat räägib helges ja tempokas võtmes sõprusest ja solidaarsusest ning innustab olema julge ja ettevõtlik, boonuseks põnev lugu, mida on raske pooleli jätta. Ja headuse ministeerium on geniaalselt lihtne idee, headus ei sünni maailma alati iseeneslikult. Selle taga võib olla vabalt empaatia, kellegi tahe või tegu.

Kirsiks tordil on lõbustavad detailid, mis on kummastavalt sarnased nii Hollandis kui ka Eestis: avaliku elu tegelane keerutab telekas žürii ees roosas kleidis tantsu ja laste pidu tähendab mänge, kokakoolat ja krõpse. Jumal tänatud, hummus ja lehtkapsasnäkid pole veel lastekirjandusse jõudnud!

Üldse on Hollandi elu raamatus Eesti omaga üksjagu ühte masti. Esinevad küll mõned üdini hollandlikud asjad: sõidetakse rattaga, on kanalid ja laevmajad, süüakse siirupivahvleid ja vahukoorega õunatorti, aga üldjoones on lastele olulised samad asjad: sõbrad, ühised mängud, hoolivad vanemad, ühtekuuluvustunne. Ja muidugi võiks saada nalja ja seiklusi.

«Lahenduste ministeerium» võiks meeldida nii poistele kui ka tüdrukutele alates näiteks 8. eluaastast. Ministeeriumi-lugusid on praeguseks ilmunud neli osa ja loodetavasti jõuab kogu sari Vahur

Aabramsi suurepärases tõlkes tulevikus eesti lasteni.

Ajal, kus räägitakse lugemisharjumuse toetamise tarvilikkusest, kuuluvad põnevad ja äratundmist pakkuvad raamatud marjaks ära. Lisaks – ministeeriumiloo abil mõtleb ehk isegi noor innukas anarhist, et vahel on helgema tuleviku nimel lammutamise asemel targem tegutseda tasakesi, samm-sammult, julguse ja südamega. Väike heategu igasse päeva!

Sanne Rooseboom «Lahenduste ministeerium» Illustreerinud Mark Janssen Tõlkinud Vahur Aabrams Avita, 2022 176 lk