KULTUURIS KUUM ⟩ Kunstiostja põgeneb inflatsiooni eest kunstivara kantsi

Samas on muidugi rõõm näha, et korralikke tulemusi tegid Mall Nukke, Lola Liivat, Merike Estna ja ka värske Wiiralti preemia laureaat Lauri Koppel.

Toomas Vint (snd 1944). «Vaade aknast II», 1997. Õli, lõuend. 73 × 83 cm. Müüdud Haus Galeriis 20 500 euroga (alghind 9 700). Foto: Haus Galerii

Oksjon «Osta noort kunsti» on ses suhtes muidugi erand, sealt jõuab enamik tulust just noorte autoriteni ja on ka hea lakmus nende hetkelisest käekäigust ning turu tagasiside nende tehtavale loomingule ja turuhinnale.

Mall Nukke (snd 1964). «Urban Romantics – Cupido», 2011. Segatehnika. 60 × 100,5 cm. Müüdud Haus Galeriis 13 200 euroga (alghind 6 000). Foto: Haus Galerii

Noore kunsti oksjoni hinnakasvud ei ole aga võrreldavad, sest nooruslik enesekindlus ja fakt, et teose müükipanija on autor ise, lubab alghinnana ka ühekohalisi arve, mille kasvupotentsiaal paratamatult kõrgem. Samas tavaoksjoni alghinna kujundust järgivatest autoritest oli väga sümpaatne jälgida Johanna Mudisti, Liisi Ördi, Heleliis Hõimu ja Paul Kormašovi edu.

Ruumi jagub uuendustele

Oma roll elusolevate kunstnike väheses esindatuses on ka Eesti galeriiskeene klassikalembusel – kaasaegsetele autoritele igapäevaselt fokuseeritud müügi- ja esindusgaleriisid on vähe. Näitusetegevus käib ka olemasolevatest enamasti mööda ja oma jalga. Ateljeemüügi osakaalu ei oska keegi kokku arvutada, kuid tunnetuslikult on see väljakujunenud turgudest kindlasti suurem.

Marko Mäetamm (snd 1965). «What a Kitsch!!!», 1995. Akrüül, pleksiklaas. 107 × 130 cm. Müüdud Haus Galeriis 9 100 euroga (alghind 7300). Foto: Haus Galerii