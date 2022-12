AK ⟩ Mida ilusat ja tarka jõuab inimene mõelda ja kirjutada 15 minutiga?

Hüpoteesina võiks välja käia midagi umbes taolist: kirjandus on aeglane, läbikomponeeritud, toimetatud, viimistletud. Ajasurve all kirjutatud tekst võiks olla toores, higine, aus. Eks ole see ju see, mida me üldse kirjandusest otsime? Ausust, vahetust, igapäeva silmakirjalikust jaurust läbi lõikavat luulet, kohtumist Tõelisusega.

Muidugi on see otsing määratud läbikukkumisele. Realism ei saanud sellega hakkama, modernism samuti mitte. Virginia Woolfi teadvuse vool või Céline’i tänavaargoo raputavad lugeja korraks mugavuspositsioonilt lahti, siis aga tuletab kirjandusloo õppejõud meelde, et stiilid on ju needki ja et autentsuseotsing on pärast postmodernismi natuke naeruväärne – ja olemegi alguses tagasi.