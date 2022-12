Laulja Rita Ray: muusikuna oleks ideaal, kui mõtledki vaid muusikale

Keeruline aeg elus

Ent me ei kohtunud Rita Rayga sugugi vaid selleks, et koolist ja hariduse omandamisest rääkida; me istusime maha, et rääkida muusikast ning täpsemalt Rita Ray teisest albumist «A Life of Its Own», mis novembri lõpus ilmavalgust nägi.

Ray on tunnistanud, et teisele albumile kirjutamine oli keeruline, sest ühel päeval tundus, et miski ei ole hea. «Ma olin perfektsionismi kammitsas ega suutnud kuidagi seda protsessi nautida. Nõudsin iseendalt, et kõik peab olema ideaalne, ja isegi kui mul tulid ideed, mis olid lahedad, oli mul pidev sisemine tung kõik see maha salata. Ma mõtlesingi nii: see on saast, mul ei ole mõtet seda edasi arendada,» sõnab ta.

See muutus mõttemallis tuli Rayl alles siis, kui ta kuulas üht plaati, mis oli sedavõrd perfektne ja viimistletud, et ta tundis järsku oma ideaalide ja ootuste suhtes vastumeelsust. «See oli ilus, aga selles muusikas ei olnud elu. Elu oli lihtsalt ära võetud sealt. See andis mulle usu endasse tagasi. Tuletas meelde, et hea on eksida, sest eksimustest tuleb vahel kõige lahedamaid asju välja.