President, kes tegi päevapoliitikat teatraalse artistlikkusega

Viis, kuidas Lennart Meri on elanud edasi mitte üksnes alalise kohatäitjana ajaloolisel positsioonil (ikkagi esimene president!) ning riigi suurima lennuvälja nimes, vaid ka ilukirjandusliku tegelasena, näitab, et ta on hakanud meie kollektiivses kultuuriteadvuses kehastama teatud arhetüüpi, mille on oma tegevusega ise loonud.

On huvitav mõelda, et ilukirjandusliku tegelasena tuli Meri meie kirjandusse juba hiljemalt 1990. aastal, kui ilmus Mati Undi romaan «Öös on asju». Meie kutseliste teatrite laval on teda tänaseks jõudnud kehastada vähemalt viis näitlejat: Egon Nuter, Priit Volmer, René Soom, Kaspar Vellberg ja Ivo Uukkivi. Ja mul on tunne, et see nimekiri saab tulevikus veel kõvasti jätku. Võimalik, et ka Jaak Jõerüüdi näidendi uuslavastuste kaudu.