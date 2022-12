NÄDALA FILM ⟩ Kuidas töötuks jäädes sõpru võita ja inimesi mõjutada

Lehe ilmumise ajaks on retrospektiivist linastumata Jacques Rivette’i «Pariis kuulub meile» (1961) ja Jean-Luc Godardi «Hull Pierrot» (1965), mida saab siis vastavalt täna ja homme õhtul näha. Ühelt poolt loodan, et huvilised kinouksed maha jooksevad, teiselt poolt aga mitte, sest a) uksi peab parandama ja b) kõige mõnusam on filmi vaadata ikkagi peaaegu tühjas kinos.

Neist režissööridest kõige kuulsam, mõjukam, ikoonilisem jne oli muidugi Godard. Septembris ta lahkus eutanaasia teel 91-aastasena siitilmast. Polevat tal mingit otsest surmatõbe olnud, vaid leidis lihtsalt, et ei viitsi enam elada. 60ndatel olid tema filmid vahel signeeritud ka nimega Jean-Luc Godard alias Cinema. Kino oli talle elu ja elu kino, arvata võib, et kui filmi enam teha ei jaksa, pole mõtet elada.

«Hullu Pierrot’» peaosas on paarile põlvkonnale eestlastestki armas Jean-Paul Belmondo, kes mängis ka Godardi läbilöögifilmis «Viimase hingetõmbeni» (1959). Mõlemat rolli iseloomustab selline visuaalne tõik, et suits ripub tal seal alatasa suus. Sigaret – see objektidest üks kinematograafilisemaid (Godard tegi enamasti filmi kui metafilmi).