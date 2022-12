Kuidas Eesti tipporkester Euroopat vallutamas käis

Kuulatakse üksteist

Tšaikovski kaasaegse Antonín Dvořáki teos on muidugi üsna (vaate)mänguline ja seetõttu ligipääsetav paljudele, kuid samas ei saa öelda, et seda ettekandele valides läheksid dirigendid ja orkestrid kergema vastupanu teed. Nagu ühes korralikus sümfoonilises teoses ikka, on ka siin ridamisi karisid, mida peab oskama vältida, ja tohutu mitmekesisus, mille esiletoomiseks tuleb kasutada kirjut muusikalist paletti. Olari Eltsi käe all kujunes sümfooniast tõeline pilgar, millest kuulajarahvas end kõige parema meelega võluda lasi.

Kui nüüd orkestri juurde tagasi tulla, siis tuleb kindlasti öelda, et solisti iga uidu jälgida ja temaga kaasa minna ei suuda mitte iga orkester, vaid ikka need kõige paremad. ERSO peadirigent Olari Elts ütleb, et kaasa aitab siin see, et mõne viimase aastakümne jooksul on sümfooniaorkestrid võtnud taas suuna üksteise kuulamisele. Enam ei ole põhiline, mis muusikuid suunab, ainuvalitsejast dirigendi sõjaväeliselt range kepp, vaid pigem orkestrantidevaheline koostöö. See annab dirigendile võimaluse pühenduda puhta taktilöömise asemel kunsti tegemisele, nüanssidele, oma muusikaliste ideede läbiviimisele. ERSO toimib nüüdseks juba nii hästi, et eelpool öeldu on meie rahvusorkestris täiesti võimalik.

Lava taga ja peegli ees: ERSO kontsertmeister Triin Ruubel Nürnbergi kontsertmeistri-ruumis. Foto: Kärt Ruubel