NÄDALA ALBUM ⟩ Plaat kui mesitaru

Leftfieldi esimene hittsingel, koos John Lydoniga tehtud «Open Up» oli globaalselt kõva pauk ja see on üks nendest paladest, mis pole oma värskust kaotanud tänase päevani. Täpselt sama kehtib Leftfieldi väljapeetud debüütalbumi «Leftism» kohta, mida on sageli peetud läbi aegade kõige paremaks ja samas ühtlasi kõige intelligentsemaks tantsumuusikaplaadiks.

«This Is What We Do» haarab endasse juba nimiloo esimestest sügavatest, masinlikest bassilöökidest, mis kõlavad kohutavalt retrolt, aga samas hüpermoodsalt. «Full Way Road» on XXI sajandi «Open Up», kus Lydoni mässumeelse rolli on üle võtnud Grian Chatten (Fontaines DC). Otsene kummardus debüütalbumile tuleb kohe ka kolmandas palas «Making A Difference», mille verbaalse osa eest vastutab poeet Lemn Sissay, kes väljendas täpselt sama vaoshoitud viha «Leftismi» «21st Century Poemis». «PULSE» ja «Accumulator» on vastupandamatud vana kooli Detroiti techno-rajad. Kõnesüntesaator avaldab kraftwerkilikul moel tingimusteta armastust imeilusas «Machines Like Me» ja samale kollektiivile teeb kummarduse ka «City of Synths».

Kogu selle haarava ilu eest tuleb teatud mõttes tänulik olla… soolevähile. Ja lahutusele. Ja depressioonile. Kõik need kolm on painajad, millega on tulnud viimasel ajal silm silma ja närv närvi vastu olla 62-aastasel Neil Barnesil, kes praegu moodustabki ainuisikuliselt kunagi duona alustanud Leftfieldi.

«This Is What We Do» on bassidest kumisev ning tümisev album, plaat nagu mesitaru, eri sagedustel sumisev, väga elus ning oma seadustele alluv. Energia ja peen huumor on selle rütmikoesse märkamatult sisse heegeldatud. Barnes ei anna eriti tihti intervjuusid, aga kui annab, siis tasub lugeda. Kolonoskoopia on seedetrakti alaosa endoskoopiline uuring ehk otse öeldes aetakse sinu sisse tagumisest otsast tilluke kaamera. Ega selles midagi naljakat enamasti ole. Kui sa juhtumisi muidugi pole Neil Barnes, kes võrdles oma vahetute kogemuste põhjal kogu protsessi ööklubis olemisega. Pisikesed tabletid sees, erutus niikuinii, ekraan vilkumas ja tont teab, mis järgmise nurga taga oodata võib.

«This Is What We Do» on ligi tund aega vältav tervik, kus efektiivselt on kombineeritud vaba loomingulist lendu omamoodi raudsele loogikale alluva ning matemaatiliselt komakohtadeni paika timmitud elektroonikaga. Matemaatiliste valemite külmalt kalk paindumatu ilu ja abstraktsete kujundite humaanselt voogav soojus ja ettearvamatus.

Leftfield - «This Is What We Do» Foto: Plaadikujundus