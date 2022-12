AK ⟩ Komissar Maigret’ lood – mõtlemapanev vana kooli krimi

Krimilugudesse põimitud Maigret’de rahulik pereelu mõjub tasakaalustajana krimijuhtumitele, kus vastukaaluks on tegemist düsfunktsionaalsete peredega. Komissar Maigret’ eesmärk on koos oma kaasaga vananeda ning see tuleb enim välja romaanis «Maigret’ süümepiinad».

Kui küsisin Merike Riiveselt, miks on tema arvates Simenoni teosed üle maailma nii tõsiste kirjandus- kui ka krimkasõprade seas nii armastatud ja miks nad ka talle meeldivad, vastas ta järgmist: «Georges Simenon on osav stilist, aga samas humanist: empaatiline, oma tegelastele kaasa tundev, ühtlasi sotsiaalkriitiline autor. Pange tähele, et Maigret’ tegelaskuju «terve mõistus» ja tasakaalukus põhineb suuresti asjaolul, et tal on mõistev, armastav abikaasa ja mugav kodu.»

Kui 1931. aastal esimene Maigret’ romaan ilmus, oli Simenon vaid kahekümne kaheksa aastane, tema peategelane ligikaudu kaks kümnendit vanem. Sama esmailmumise aastat (1931) kannab kokku 11 Maigret’ romaani 75st, nende seas ka «Härra Gallet’ surm». Viimane Maigret’ romaan ilmus 1973. aastal.

Simenoni Maigret’-romaanid võib kokku võtta ühise nimetaja «vana kooli krimi» alla. Tema lood mõjuvad tähelepanelikule lugejale ajatute ja stiilsetena, raamatuid neelavale ja kiirustavale lugejale veidi uniste ja igavatena ning ilmselt ka palju lihtsamate, ühele kindlale loole fookustatuina. Samas mõjub romaan «Maigret seab lõksu» sarimõrvari profileerimise poolest kohati vägagi tänapäevasena.

Lugedes tabasin end mõttelt, et Simenoni hilisemates romaanides ei ole võimalik määratleda sündmuste toimumise aega. Nii näiteks on romaan «Maigret ja tema surnud» ilmunud 1948. aastal, kuid samas ei leidnud ma ainsatki hetke, mille põhjal võiks kasvõi pinnapealselt aimata, et Teise ​​maailmasõja lõpust ei ole eriti kaua möödas.

Sama täheldasin ka kaks aastat hiljem trükivalgust näinud «Proua Maigret’ sõbratar» puhul. Romaanist «Maigret’ süümepiinad» leidsin esimest korda viite sõjaajale (lk 30) osana ühe tegelase profiilist, kuid tegevuse toimumise aega mingisse kindlasse aastasse või kümnendisse paigutada ei olnud võimalik.