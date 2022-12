IN MEMORIAM ⟩ Kihnu Virve (30.01.1928–10.12.2022)

Lapsena tahtis ta saada balletitantsijaks ja lastekirjanikuks. 14-aastasena kirjutas oma esimese laulu, mis pajatab tema ema kalamüügist mandril. Kihnu Virve on ligi neljasaja laulu autor, tuntuim neist on «Merepidu». Selle laulu tegi kuulsaks ansambel Kukerpillid, kelle repertuaari on Virve andnud kümneid lugusid. Duubelplaat «Mere pidu» ilmus 9. veebruaril 2009 ja juhtis mõnda aega plaadimüügi edetabeleid. Kihnu Virve pereansamblis musitseerisid peale tema Urve Uustalu, Reena Laos ja Raina Kiviselg.