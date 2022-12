Vaba Lava kuraatoriprogramm avatud

Kuraatorprogrammi tunnuslauseks ja kandvaks ideeks on «I have a dream». Jakub Skrzywanek kommenteeris: «Ärgem jäägem meeleheite orgu. Mu sõbrad, praeguste ja tulevaste raskuste kiuste ütlen ma teile täna — mul on ikka veel üks unistus,» ütles Martin Luther King tuhandete represseeritud ameeriklaste ees. Ja kuigi me ei tea, kui palju ta tol hetkel oma unistuse täitumisse uskus, muutis see vaid hetk hiljem meie maailma. Kui ta kõneleks täna, siis millest ta unistaks? Mida ütleks ta, teades, et me ei ole mineviku vigadest õppinud ja et oleviku katsumused murravad taas kord tahtejõu? Kuidas veenaks ta praegu teisi uskuma seda lihtsat, kuid fundamentaalset tõde, et kõik inimesed on loodud võrdsetena? Ehk peame tõesti taas kõige kiuste unistama sellest, mis veel hiljuti näis meile ilmne, kuid tundub nüüd võimatu. Võibolla on just unistused — vabad, piirideta ja julged – parim vastumürk sõja-, kriisi- ja ebakindluse ajal pead tõstnud populistlike narratiivide ja odavat kuulsust kogunud sõjapealike mõjule, mis seab näilist turvatunnet lubades ohtu meie vabaduse ja lootuse, et ühiskond saab olla võrdne, salliv ja toetav.»