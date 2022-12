INTERVJUU ⟩ Ilmar Raag: mulle üldse ei meeldi, kui piraate heroiseeritakse

Seda seepärast, et kinodesse on jõudnud Eesti seni kõige kallim film «Erik Kivisüda» – mitme riigi koostöös valminud lastefilm Erikust (Herman Avandi) ja Mariast (Florin Gussak), kes lähevad unustamatule teekonnale Kahevahelmaailma, et päästa piraatide käest Maria ema (Laura Peterson-Aardam). Ent südamlik suurfilm pole mõeldud pelgalt lastele, vaid käsitleb tõsiseid teemasid, millest ka täiskasvanutel paljutki õppida.