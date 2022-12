Elu ja ajalugu on kui ilma puändita anekdoodid?

Tauno Vahter on autor, kelle kohta sai kaks aastat tagasi siinsamas veergudel tema Alveri debüüdipreemiale nomineeritud jutukogu arvustuses kergelt parastaval toonil kirjutatud, et kauaaegse kirjastaja ning kriitikuna peaks ta väga hästi teadma, et kirjanik pole mitte aunimetus või kutsumus, vaid diagnoos; ning et tema enesega on nüüd juhtunud mõtteliselt seesama, mis teatud tüüpi kinnistes raviasutustes aeg-ajalt ikka juhtub: arst kolib vaikselt (ent enamasti pöördumatult) üle patsientide poolele.