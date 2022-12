Meisterjaan esitleb kontsertidega oma uue albumi ilmumist vinüülil

Plaadi esitluskontserdid toimuvad 15. detsembril Tallinnas Von Krahlis ja 16. detsembril Tartus Genialistide klubis. Jaan: «Need kontserdid saavad olema üsna erilised Meisterjaani kontsertide voolus. Nagu albumilgi, on plaanis kasutada vähem elektroonikat ja esimest korda liitub minuga löökriistadel Aigar Vals. Tallinna kontserdil astub enne mind üles Haldi Välimäe ja Tartus on ta soojendajaks, võib-olla isegi läbiküpsetajaks, nii et mul endal tuleb veidi jahutada, Valge Tüdruk.»