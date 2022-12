Kreeka tumedus jõuab Tallinna! Tapperis esineb legendaarne Kreeka metalbänd

Rotting Christ on 1987 aastal Kreekas kokkutulnud black metali kollektiiv, kes on nautinud laialdast kuulsust oma idisoünkaatliku loomingu pärast. Rotting Christi esimene ametlik demo “Satanas Tedeum” pani jõulise aluse teise laine black metalile, mis kipub hilisema Skandinaavia dominantsi taustal ununema. Edasised aastad nägid neid kirjutamas valmis 14 stuudioalbumit, mis on rännanud ja eksperimenteerinud žanri eelduste ja piiridega, tuginedes kultuuriantropoloogilisele sisule. Sakis Tolise juhitud bänd ei ole raisanud aega ega publiku energiat – areng ja muutus on olnud järjepidev ja seda peegeldab ka jätkuvalt kasvav huvi bändi tegemiste vastu.