Tartu ekstreem-trio Ziegenhorn avaldas albumi «Blut&Kaos»

«Blut&Kaos» on kontseptsionaalne album, mis heidab valgust inimese elajalikule poolele. Lääne kultuuritraditsioonis on taolisi tumedaid tunge kujutatud sageli metsikust sümboliseerivate sarvede ja sõrgadega olenditena. Samu esteetilisi väärtusi kannab ka antud plaadi kunstiline kujundus, millesse on muide panustanud kokku koguni kolm erinevat raskemuusikamaailmale pühendunud kunstnikku.

Ziegenhorni asutas 2019. aastal kitarrist-vokalist lavanimega Kruxificator of Extragoatial Might oma ekstreem-muusikaliste ideede teostamiseks. Ka bassi ja trummide taha on valitud kogenud Lõuna-Eesti metal-muusikud. Varem on bänd avaldanud demo «Goat Demo(n)» (2019) ning panustatud Tartu bändide ühisalbumis «Tarbathian Fortress» (2020). Bänd annab kontserte väga harva, kuid on esinenud valitud lavadel nii Eestis kui ka Saksamaal ja Šotimaal.