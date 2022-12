Paide teatri luigelaul: elus on hetki, mis matavad su enda alla

Vaatamata sellele, et ma tahaksin uskuda, et mu mälu on isegi mõnevõrra fenomenaalne, ei mäleta minagi enam kõiki kontserte, lavastusi, filme ega raamatuid, muusikast ja inimestest rääkimata. Mälu lihtsalt on selline. Ent mõnda asja peaks mäletama, võiks mäletada ning ma usun, et kõik, kel on kunagi olnud privileeg näha mõnd Paide teatri lavastust, peaks vähemalt üht hetke sellest omale unustamatult kalliks pidama. Olgu selleks siis «Oaas» või midagi muud.