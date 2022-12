Järgmise aasta Tallinn Music Weeki festivalile saabus kõigi aegade suurim arv esinemistaotlusi

TMW muusikaprogrammi juhi Taavi Esperki sõnul on enim avaldusi laekunud just neist riikidest, kus TMW on süsteemselt tegutsenud ja sidemeid loonud. «Sel aastal on meie esindajad käinud muuhulgas mitmetel esitlusfestvalidel Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Itaalias ning on rõõm tõdeda, et see on ka reaalseid tulemusi toomas,» tõdeb ta, lisades: «Ent TMW jaoks on võrdselt olulised nii suurte muusikaturgude kui ka tõusvate piirkondade artistid. Tõstame taas esile kogu maailma vallutavat Aafrika muusikat ning teravdame fookust Balti naabritele ja Poolale. Ääretult hea meel on, et ka ligi 40 Ukraina artisti on meile oma esinemissoovid lähetanud. Ning loomulikult võidavad festivali jätkuvast rahvusvahelistumisest enim Eesti muusikud, sest uksed avanevad mõlemas suunas.»