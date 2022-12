Tarvo Varres avab näituse

Kui kaua see kestis ma ei kujuta ette, see ei olnud kujutletav aeg, see ei kuulunud ka juhtuvate asjade aega. - Maurice Blanchot

Tarvo Varrese isiknäitus «Aja vari» on formaadilt kohaspetsiifiline tekstipõhine installatsioon, mis vormistab valiku Maurice Blanchot’ lauseid nii skulpturaalsete kui kontseptuaalsete objektidena. Lisaks enese ja aja mõtestamisele, mille juures on arvesse võetud nii nende mitmemõttelisust kui mitmemõõtelisust, raamivad Varrese teoste mõtestikku veel ka paljususe, ähmasuse, vasturääkivuse ja piirikogemuse mõisted.

Pühendunud lugejana uurib ta lisaks nii kaasaegset kui varajasemat kirjandust ja filosoofiat, mis vahel saab osaks tema teostest. Varres alustas avaliku näitusetegevusega 1991. aastal grupinäitusel Guide to Intronomadism Tallinna Kunstihoones ning on töötanud külalisõppejõuna EKAs ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (1996–2016). Ta on pälvinud Kinoliidu noore fotograafi preemia (1992), Rühm T koosseisus Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia (1996) ning on olnud Köler Prize 2018 nominent. Tema töid kuulub Eesti Kunstimuuseumi kaasaegse kunsti kogusse.