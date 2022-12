Tarja Turunen: ma vaevu mõtlen praegu Nightwishile!

Tarja Turunen tervitab mind videosilla vahendusel oma päikeselisest kodust Hispaanias ning ütleb, et elu on hetkel tõeliselt suurepärane – ilm on ilus ja kõik justkui sujub. «Mulle kohutavalt meeldib, kui käed on tööd täis ja ma olen pidevalt tööga hõivatud. Ma elasin nii pikka aega selles kummalises mullis, kus justkui aeg seisis, aga nüüd on kõik normaliseerumas,» leiab Tarja.

Tarja Turunen, fännidele lihtsalt Tarja, on üks sümfoonilise metal-muusika pioneere, kes tähistas hiljaaegu 15. tegutsemisaastat sooloartistina. Ühtaegu tähendab see, et ka Tarja lahkumisest ansamblist Nightwish on möödunud juba üle 15 aasta, teisalt, et Tarja kannab jätkuvalt aegadeülese metal-kuningannana krooni, mille ta auga välja on teeninud. Sest Tarja on endiselt võimas. Võiks isegi öelda, et võimsam kui kunagi varem ega lase end tagasilöökidest heidutada.

Vestlesime Tarjaga Zoomi vahendusel. Vestlus toimus inglise keeles.

Kas te põhjamaalasena Hispaanias lund ei igatse?

Mitte eriti! (Naerab.) Kuigi jõulude paiku tekib küll teinekord tunne, et mis jõulud need ilma paksu lumeta on. See on ka üks põhjuseid, miks ma jõuluajal sageli üle Euroopa tuuritan – kusagil ikka on lumi maas!

Te tulete vahetult enne jõule ka Eestisse ja meil on juba lumi maas!

(Naerab.) See on tore! Ma olen jõulutuuridel käinud 2005. aastast saati ja need ei ole kunagi sellised, nagu minu kontserdilt oodata võiks. Need on intiimsed, lõõgastavad ja hea energiaga, perekonnad saavad seal kokku ning see on n-ö safe space, kus võib nutta, võib naerda.

On inimesi, kelle jaoks pühad ei ole meeldiv aeg. On inimesi, kes ei saa oma perekonnaga läbi või kes on olude sunnil oma perekonnast kaugel ja üksi. Enamiku jaoks on see tõesti aasta kauneim aeg, et perega koos aega veeta, aga see ei kehti kõigi inimeste kohta. Mina tahan oma kontsertidega pakkuda kasvõi pisut leevendust sellele üksindustundele.