Kevadise Jazzkaare Grammy nominentidest esimesed esinejad on selgunud

«UNESCO muusikalinna festivalile kohaselt on Jazzkaare esimesed avalikustatud artistid jazzimaailma legendid ja hetke aktuaalseimad muusikud. Jazzkaarele jõuab kiire tähelennu teinud, hetkel Grammyle kandideeriv The Baylor Project ning kindlasti rõõmustab kuulajaid ka taaskohtumine legendkitarrist Mike Sterniga,» tutvustab kevadist festivali Anne Erm.

Ameerikast pärit The Baylor Project on viimaste aastatega tõusnud jazzimaailma eliiti, olles hetkel üks aktuaalsemaid jazzansambleid. Silmapaistvad live-esinemised on neile toonud rohkesti tunnustust, ansamblit saadab publikumenu kogu maailmas olenemata sellest, kas nad esinevad suurtel rahvusvahelistel festivalidel tuhandetele kontserdikülastajatele või hubases jazziklubis.

Ansambli tuumiku moodustavad abikaasad — laulja Jean Baylor ja trummar Marcus Baylor, nende erakordne musikaalsus, detailipeen tehniline pagas ja stiilipuhas lavaline imago. The Baylor Project kandideerib 2023. aasta Grammyle parima jazzvokaali albumi kategoorias kauamängivaga «The Evening Live at Apparatus» ning lisaks pälvis Marcus trummarina parima improviseeritud jazz-soolo Grammy nominatsiooni.

Kitarrilegend Mike Stern jõuab oma tippmuusikutest ansambliga üle 22 aasta taas Jazzkaarele, et tähistada enda 70. juubelit. Kitarrivirtuoosi väljenduslaadis sulanduvad rokilik energia, haarav rütmika, fusioni mahedus ja latin-jazzi elurõõm – Stern on ületamatu meister sidumaks erinevaid muusikalisi keeli loomuliku meloodilisusega.

Mike Stern on koostööd teinud väga paljude jazzitippudega, sh saanud tuntuks musitseerides koos Miles Davise ning Jaco Pastoriusega. Publiku palvel on ta taas Eestisse tulemas ning sel korral on tema bändis jazzimaailma staarid – kitarristist-lauljast-heliloojast abikaasa Leni Stern, Grammy nominent Dennis Chamber trummidel, hinnatud saksofonist Bob Franceschini ning Vietnami-Taani päritolu bassist Chris Minh Doky.

34. Jazzkaar 2023 toimub 23.-30. aprillini. Festivali koduks on Telliskivi Loomelinnak Vaba Lava ja Fotografiska Tallinnaga. Kogu festivali programm avalikustatakse veebruari esimestel päevadel.