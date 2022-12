KULTUURIS KUUM ⟩ Põhja Konn teeb muusikat naudingu pärast

Bändi sõnul on ühiselt musitseerimine alati olnud pigem nauding, kui töö või nõme kohustus, sest Põhja Konn on täpselt selline projekt, mis töötab vaid siis, kui sellest rõõmu tunda. Ühtlasi on see põhjus, miks bändi niivõrd harva laval näha ja kuulda on.