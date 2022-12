MIKS LOOMEINIMESED VAESED ON? ⟩ Luulega Eestis ära ei ela, kaugeltki mitte

Tegin suvekuudel viis intervjuud, kus palgakunstnike ja -kirjanikega sai räägitud tööst ja rahast. Need on eriala majandusliku külje ja toimetulekuga seotud teemad, mida varjab valdkonna glamuriseeritud fassaad. Teemad on aga valdkonna jaoks karjuvalt aktuaalsed, sest kuristik Eesti keskmise ja loomeinimeste elatustaseme vahel on praeguseks lubamatult suur. Küsimusi koostades toetusin Hans Abbingi raamatule «Why Are Artists Poor?: The Exceptional Economy of the Arts» (2002), mis, nagu pealkirigi ütleb, püüab kirjeldada kultuuris levinud erandliku loomuga majandusloogikaid ja vastavat üldist suhtumist.