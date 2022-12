Parimast popalbumist tehti aastapäevaks halvim versioon

Michael Jacksoni «Thrilleri» ilmumisest on möödas üle neljakümne aasta. Selle nelja kümnendi jooksul on aasta-aastalt saanud selgemaks tõsiasi, et tegemist on tõepoolest muusikaajaloo parima popalbumiga. Täiusliku plaadiga, kus pole mitte midagi üle ega midagi puudu ning mida ilmselt ei õnnestu kellelgi ületada. Quincy Jonesi filigraanselt produtseeritud, rock’i, souli ja poppi ühendav, üheksat pala sisaldav «Thriller» on ajatu klassika ning iga plaadikollektsiooni lahutamatu osa. Sedakorda ei tule juttu aga mitte sellest albumist endast, vaid jõuludeks ilmutatud ja lisamaterjaliga varustatud originaalversiooni 40. aastapäevaks välja antud juubeliplaadist.