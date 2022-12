Kindel laks: kultuurisoovitused lumiseks nädalavahetuseks

«Libahunt» alustab ja lõpetab

Peeter Jalakas lavastab Von Krahli teatris taas «Libahunti», millega ta seal kord alustas. Minge kindlasti vaatama. Vähe sellest, et Jalaka «Libahunt» räägib väga hästi sellest, millest üks «Libahunt» ikka räägib (Tammarud ja need teised ja eestlased jne). See on ka suurepäraselt lavastatud ja teostatud tehnoloogiline teater. Mitte ainult suits ja peeglid, kogu see tehnikavärk on ka sisemiselt põhjendatud. Kui see on 21. sajandi teater, siis mulle väga hästi sobib!