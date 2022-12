AK ⟩ Hirm elevuse seina taga

Briti krimikirjaniku Alexandra Benedicti hoogne ja põnevust täis krimipusle «Jõulu­mõrvamäng» on lugejat endasse haarav mõttemäng, kus on kokku saanud krimižanri ­parimad osised: maamaja müsteerium, keerulised sõnamängud, nuputamist nõudvad anagrammid ning loomu­likult lugupidavad peanoogutused jõulukrimkade klassikale. Lugejal on mõistatuse lahendamisel abiks loo keskmes oleva ­perekonna sugu­puu ning mõisa esimese korruse ruumide plaan.