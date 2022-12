Edulugu: Eesti graafiline disain võitis mainekal konkursil lausa 11 auhinda

ADC*E auhindu võrreldakse mainekuselt reklaamimaailma täieliku tipu ehk Cannes’i lõvidega ning võistlustules on parimatest parimad ehk projektid, mis on varasemalt kohalikel võistlustel juba pärjatud.

ADC esindaja Eestis Piia Põldmaa sõnab, et tegemist on fantastilise tulemusega.

Kvaliteeti ning keskmist taset näitab seegi, et eestlaste võidetud auhinnad jagunesid 10 erineva esitaja vahel. Kuidas tänavust suurt edu seletada? Põldmaa toob välja kaks punkti. Esiteks, on õpitud paremini töid esitama. Teiseks, ideed on originaalsemaks muutunud.

«On tekkinud bioloogiline mitmekesisus,» muigab ta. «Disaineritel on tekkinud oma nišid ja igaüks teeb oma asju ja teeb originaalselt. Ei kopeerita asju, mis laiast maailmast tulevad. Oluline on ka see, et kliendid on avatumad ja julgemad. Areng käib käsikäes, oleme oma klientidega kui yin ja yang.»