Animistlik-kosmilise helilooja lend tähtede taha

Sisask ise ütles, et teda ei peakski heliloojaks pidama, vaid ta on hoopis kosmosest saadud helide vahendaja. Kui Sun Ra-d või Stockhausenit huvitasid ka mürad, oli Sisaski arusaam teistsugune. Ta leidis, et «kosmosega kaasneb reeglina ilus muusika, mis on mõeldud inimeste kõrvade paitamiseks, mitte kõrvade määrimiseks.» Tema jaoks oli kosmos korrastatud süsteem ja sealt tulev muusika korrastatud muusika. 1996. avas ta oma kodukandis Jänedal ka planetaariumi, et taevasse vaadata ja sealt muusikat alla laadida.