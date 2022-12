Urmas Sisaski looming: taevas ja maa on täis tema au

Inimese eluring on põimitud tiirudesse, mille üks väike planeet sooritab ümber oma kollaka ematähe. Universumi vaates on inimese eluiga vaid hetk. Iga hetk on kordumatu. Üks hetk on taas lõppenud. Kuuskümmend kaks ja veerand tiiru kestis Urmas Sisaski maine teekond ümber Päikese.

Heliseb väljadel, metsas ja mägedel… Heliseb Kassiopeias. Heliseb Andromedas. Helisevad Plejaadid. Heliseb Must Auk Cygnus X-1. Heliseb Põhjataevas. Heliseb Lõunataevas. Heliseb Sodiaak. Heliseb eksoplaneetidel. Kogu universum heliseb. Urmas oli ainus, kes oskas neid helinaid kuulda ja inimesele arusaadavalt kirja panna. Ta armastas öelda, et ta pole helilooja, vaid helide üleskirjutaja. Helid on universumis olemas, tarvis on vaid osata neid kuulata – ja vahel ka natuke arvutada, et teisendada neid harjumuspärasteks helisagedusteks.

Arvude ja arvutamisega olid Urmasel head suhted. Astronoomia on ju suuresti arvutamise teadus. Matemaatilised seaduspärasused on ka nootides, helides, millest sünnib looming. Aga teist sellist sümbioosi, mis oli koos Urmases, pole teada ei Eestis, ei maailmas, ei Linnutee galaktikas, võib-olla isegi terves universumis. Urmas on rääkinud, kuidas ta lapsepõlves kõikus muusika ja täheteaduse vahel – kumba valida? Kord seadnud isa ta karmi valiku ette, viies metsas kohta, kus teerada hargnes kaheks – sa pead ühe valima. Kuid Urmas läks kahe raja vahelt, otse läbi metsa…