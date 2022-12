Eesti bänd ammutab inspiratsiooni müütilistest kadunud maadest

«Phantom Islands» on Ocean Districtsi kolmas plaat, mille kirjutamiseks ja salvestamiseks on bändil võtnud aega neli aastat. Albumi väljaandamist rahastati läbi ühisrahastusplatvormi Hooandja kaudu, kus koguti 5000 eurot. «Phantom Islands» on erakordne ka sel puhul, et esimest korda bändi ajaloos satub albumi peale mitu lugu, kus kuuleb ka vokaali.

Nagu eelnevad plaadid «Expeditions» ja «Doomtowns» on ka eesoleva kauamängiva puhul tegu kontseptalbumiga. Kogu albumi visuaalne ja heliline pool on omavahel tugevalt seotud, keskendudes ühele konkreetsele ideele.

«Fantoomsaare puhul räägime maadest, mis kunagi on arvatud eksisteerivat ja mida on ka kaartidele kantud, kuid hiljem avastatud, et neid pole kunagi eksisteerinud. Kas siis on tegu olnud müütide, inimlike eksimuste või looduskatastroofidega, me ei tea ja ei pruugigi kunagi teada. See mõte rabas meid ja andis palju loomingulist püssirohtu, mille pealt ennast aktiveerida,» sõnas bändi juhtfiguur Martin Lepalaan.