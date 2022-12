Tõeline suursaavutus: aasta muusiku tiitli pälvib vaimustav tšellotäht

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Marcel Johannes Kits on õppinud legendaarse tšellopedagoogi Laine Leichteri ja Mart Laasi juures. Praegu jätkab ta õpinguid Jens Peter Maintzi juhendamisel Berliini kunstiülikoolis. Marcel mängib Cremona meistri Francesco Ruggeri 1674. aastal valmistatud tšellol, mille on talle usaldanud Saksamaa pillifond Deutsche Stiftung Musikleben.

Marcel Johannes Kits on teinud koostööd Klassikaraadio ja ETVga juba koolipõlvest peale. 2013. aastal saavutas ta esikoha populaarsel telekonkursil «Klassikatähed» ning tegi kaasa Klassikaraadio koolikontsertide reisi «Klassikaraadio tuleb külla». Intervjuudes on Marcel rääkinud, et otsustava tõuke just tšellot mängida sai ta lapsena Klassikaraadiot kuulates.