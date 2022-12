ARVUSTUS ⟩ Naise roll on vastata meeste arusaamadele ja ootustele?!

Just seda, kuidas mitmesuguseid raame eelmise sajandi jooksul loodud ning kehtestatud on, Maarjamäe lossis ajaloomuuseumis avatud plakatinäitus «Plakatinaised. Eesti, Taani ja Hiina ideoloogiline plakat» kaardistabki: millised on olnud arusaamad naiste rollist läbi 20. sajandi ja ootused neile kolmes ühiskonnas – Nõukogude Eestis, kommunistlikus Hiinas ja demokraatlikus Taanis.