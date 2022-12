Kas aasta vägevaim jõulukontsert? Tallinnas esineb Soome metalikuninganna

Tarja näol on tegemist tõelise pärliga Soome muusikamaastikult. Ta on sümfoonilise metali ja raskeroki särav täht, kelle hääleulatus on lausa kolm oktavit. Sel kontserdil astub ta üles vaid kitarri, tšello ja klahvpilli saatel, mis lubab ta maagilisel häälel veelgi rohkem särada. Olgu lauluks «Feliz Navidad», «Happy Christmas (War Is Over)» või «Ave Maria» – võid kindel olla, et sellises võtmes jõuluhõngulisi lugusid ei ole sa varem kuulnud.