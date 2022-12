Lähem tutvus: Estonia piraadiballeti lavastaja sai Pariisi ooperi balletijuhiks

Aastakümneid Pariisi Rahvusooperi Balletti esindanud väljapaistev tantsija José Carlos Martinez on sel alal ka üks enim auhinnatuid. Rahvusvahelises meedias on äramärkimist leidnud tõsiasi, et rafineeritud tehnikaga sihvakas ning aadelliku hoiakuga Martinez oli justkui loodud kehastama elegantseid printsirolle.