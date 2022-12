Tõnu Õnnepalu sai Hiiumaa saadiku särgi.

SA Hiiumaa Arenduskeskus andis Hiiumaa kirjanikule Tõnu Õnnepalule üle Hiiumaa saadiku tiitli ja sellega kaasneva saadiku särgi. Särgi saajaid ühendab see, et nad kannavad Hiiumaad südames ja on teinud Hiiumaad suuremaks. Õnnepalu särk on järjekorranumbrilt 20-s.