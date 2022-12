Muusikamaailm kaotas kaks tähelepanuväärset meest

The Specials oli 70-ndate lõpus ja 80-ndate alguses üks põhilisi sellise muusikastiili nagu 2-tone bände. See stiil ühendas jamaika ska-tunnetust pungiga. Nende lood nagu «Ghost Town», «Gangsters», «Message To Rudy» või «Do Nothing» paistsid silma sotsiaalkriitilise sõnumi poolest ja jõudsid silmapaistvatele kohtadele ka muusikatabelites.