Dame Harriet Walter: mind hämmastas eestlaste professionaalsus!

Temaga vesteldes on lausa raske uskuda, et see elutark ja rahulik proua on astunud üles Emmydega pärjatud telesarjades «Pärijad» ja «Ted Lasso», mulluses Ridley Scotti ajaloodraamas «Viimane duell» ning säranud Laurence Olivier’ auhinna vääriliselt Royal Shakespeare Company lavastustes.