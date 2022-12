Spioonifännide lemmik: Tambet Tuisu põnevussarja vaadatakse kõikjal üle maailma

Elisa on lisaks tele- ja mobiilsideteenuste pakkumisele ka tõsine tegija telesarjade tootmises. Kokku on toodetud 44 erinevat sarja – 33 Soomes ja 10 Eestis ning erinevaid hooaegu veelgi enam. Neist kõige tuntum on vaieldamatult «Kõik patud», mis valmis Soome-Eesti ühistööna ning mille vaatamisõigused müüdi hiljuti ka Lõuna-Ameerikasse. Sari on tänaseks nähtav enam kui 40. riigis ning on Elisa enim müüdud rahvusvaheline sari.