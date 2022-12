Peeter Mudist – lihtne ja poolmüstiline

Tuleb olla aktiivne ja asuda tegudele. Enesekindel peab loomulikult olema. Enesekindlus tähendab seda, et sa ei ole fookusest väljas. Lähed töövestlusele või koosolekule ja kõik pommitavad seal enesekindlalt ideedega, nagu oleks teinud natuke amfetamiini. Võib-olla polegi lõppude lõpuks nii tähtis, kas need on ideed või pseudo­ideed, kas need ka töötavad või mitte, kas neid üldse kuulatakse, pannakse tähele jne, peaasi, et midagi on, et oleks aktiviteet, liikumine, õhu ja inimeste liikumine. Kõige hullem on, kui midagi ei ole.